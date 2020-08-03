"Дніпро-1" залишили чотири футболісти

Четверо футболістів залишили команду Прем'єр-ліги України "Дніпро-1".

Про це повідомляє пресслужба СК "Дніпро-1".

Серед них 28-річний воротар Андрій Кліщук, 35-річний захисник Володимир Польовий, 23-річний півзахисник Олександр Сніжко і 30-річний хавбек Дмитро Коркішко.

За попередньою інформацією, у гравців завершилися контракти з клубом.

Нагадаємо, "Дніпро-1" в останній момент відмовився від послуг українського фахівця Віктора Скрипника, який минулого сезону привів луганську "Зорю" до бронзових медалей чемпіонату України і місця в груповому турнірі Ліги Європи УЄФА.

На фото: Дмитро Коркішко (FootBoom).