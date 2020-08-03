«Дніпро-1» залишає Михайленка головним тренером

Клуб з Дніпра вийшов з відпустки.

«Дніпро-1» вийшов з відпустки з Дмитром Михайленком в ролі головного тренера, повідомляє офіційний сайт клубу.

У липні повідомлялося, що керівництво клубу незадоволене результатами команди під керівництвом Михайленка і готове змінити тренера. На місце Михайленка активно проводжали Віктора Скрипника із «Зорі», але в «Дніпрі-1» відмовилися виплачувати відступні за нього.

В рамках тренувального збору у «Дніпра-1» на 11 і 15 серпня заплановані спаринги. Суперників назвуть пізніше.

До дніпрян цього літа приєдналися орендований у «Динамо» захисник Владислав Дубінчак і запрошений з датського «Мідтьюлланду» форвард Артем Довбик.

За підсумками минулого сезону команда Дмитра Михайленка не змогла вийти в єврокубки, програвши у півфіналі плей-офф за місце в Лізі Європи «Колосу» (1:4).

Як повідомляв Укрінформ, Віктор Скрипник не очолить «Дніпро-1».