Перша ліга: «Рух» обіграв «Минай», перемоги «Інгульця» і «Волині»
В центральному матчі 28-го туру чемпіонату України серед команд Першої ліги «Рух» (Львів) переміг на своєму полі «Минай» 1:0, повідомляє Укрінформ.
«Рух» вийшов вперед на 45-й хвилині. Відзначився Копина. Господарі втримали переможний рахунок до кінця гри. 1:0 – «Рух» здобув третю перемогу поспіль. А от закарпатці обірвали свою переможну серію.
З інших результатів 28-го туру відзначимо наступні: «Балкани» - «Оболонь» - 1:1 (Пархоменко – Слободян), «Інгулець» - «Кремінь» - 3:0 (Мкомола-2, Щедрий), «Черкащина» - «Волинь» - 0:2 (Волошинович, Климець), «Агробізнес» - «Миколаїв» - 2:2 (Семенець, Когут – Охрончук, Яворський), «Металіст 1925» - «Чорноморець» - 0:0.
Турнірне становище у верхній частині таблиці: 1.«Інгулець» - 58 (28), 2.«Минай» - 56 (28), 3.«Агробізнес» - 54 (28), 4.«Волинь» - 54 (28), 5.«Рух» - 54 (27), 6.«Металіст 1925» - 48 (28), 7.«Оболонь» - 48 (28).
Наступний 29-й тур зіграють 7 серпня. Центральний матч туру: «Інгулець» - «Рух».
Фото: сайт ФК "Рух"