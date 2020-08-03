Етап легкоатлетичної "Діамантової ліги" в Катарі перенесений на 25 вересня

Етап "Діамантової ліги" в Досі (Катар) відбудеться 25 вересня.

Про це повідомляє офіційний сайт Міжнародної федерації легкої атлетики (World Athletics).

Спочатку етап в Катарі мав пройти в квітні, але через пандемію коронавірусу його перенесли на 9 жовтня. Тепер оприлюднена нова дата - 25 вересня. Планується, що відбудуться змагання в 12 дисциплінах. Список спортсменів, які отримають запрошення на змагання, стане відомий пізніше.

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Змагальний сезон має розпочатися в Монако 14 серпня. Загалом у календарі турніру залишається шість етапів.

Фото: worldathletics.org.