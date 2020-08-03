Вербич і Костишин стали кращими в УПЛ у липні
Ними стали півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич та наставник ковалівського "Колоса" Руслан Костишин, повідомляє пресслужба УПЛ.
У голосуванні за кращого футболіста Вербич випередив Дениса Фаворова ("Десна", Чернігів), Владислава Кочергіна ("Зоря", Луганськ), Віктор Циганкова ("Динамо"), Максима Третьякова ("Олександрія"), Шахаба ("Олімпік", Донецьк ) та Алана Патріка ("Шахтар", Донецьк).
Вербич у липні забив чотири м'ячі, розписавшись у воротах "Шахтаря", "Ворскли" та Олександрії (двічі).
Орім Костишина, у голосуванні за кращого тренера липня брали участь Олександр Рябоконь ("Десна"), Віктор Скрипник ("Зоря") та Олексій Михайличенко ("Динамо").
Наставнику "Колоса" вдалося вивести клуб у Лігу Європи. У плей-офф за місце в єврокубках ковалівці обіграли "Дніпро-1" (4:1) та "Маріуполь" (1:0), а в останньому турі чемпіонату УПЛ перемогли "Динамо" (2:0).
Фото: upl.ua.