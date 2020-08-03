Вербич і Костишин стали кращими в УПЛ у липні

Українська Прем'єр-ліга шляхом голосування уболівальників назвала кращих гравця і тренера липня.

Ними стали півзахисник київського "Динамо" Беньямін Вербич та наставник ковалівського "Колоса" Руслан Костишин, повідомляє пресслужба УПЛ.

У голосуванні за кращого футболіста Вербич випередив Дениса Фаворова ("Десна", Чернігів), Владислава Кочергіна ("Зоря", Луганськ), Віктор Циганкова ("Динамо"), Максима Третьякова ("Олександрія"), Шахаба ("Олімпік", Донецьк ) та Алана Патріка ("Шахтар", Донецьк).

Вербич у липні забив чотири м'ячі, розписавшись у воротах "Шахтаря", "Ворскли" та Олександрії (двічі).

Орім Костишина, у голосуванні за кращого тренера липня брали участь Олександр Рябоконь ("Десна"), Віктор Скрипник ("Зоря") та Олексій Михайличенко ("Динамо").

Наставнику "Колоса" вдалося вивести клуб у Лігу Європи. У плей-офф за місце в єврокубках ковалівці обіграли "Дніпро-1" (4:1) та "Маріуполь" (1:0), а в останньому турі чемпіонату УПЛ перемогли "Динамо" (2:0).

Фото: upl.ua.