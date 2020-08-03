Ястремська виступить у Палермо в одиночному та парному розрядах

Друга "ракетка" України Даяна Ястремська 3 серпня стартує на турнірі Жіночої тенісної асоціації International Palermo Ladies Open у Палермо (Італія).

Як повідомляє Укрінформ, У першому колі основної сітки одеситка (№25 WTA) зустрінеться із Сарою Соррібес-Тормо (Іспанія, 83).

4 серпня українка разом з румунською тенісисткою Ралукою Олару у парній комбінації проведуть поєдинок проти нідерландсько-словенського дуету Аранча Рос/Тамара Зіданшек. Українсько-румунська пара посіяна під другим номером.

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Додамо, що змагання у Палермо стали першим турніром серії туру WTA після тривалої перерви, пов'язаного з епідемією коронавірусу.

Фото: j48tennis.net.