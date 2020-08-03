Остап Маркевич – головний тренер «Маріуполя»

Остап – син Мирона Маркевича.

Український тренер Остап Маркевич очолив «Маріуполь». Контракт розрахований на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.

Вчора новий тренер вже познайомився з командою і провів перше тренування.

Остап Маркевич замінив Олександра Бабича, з яким клуб не став продовжувати контракт. Бабич залишив приазовский клуб разом з тренерським штабом.

У сезоні 2019/20 Остап Маркевич очолював «Агробізнес» і «Чорноморець». Спеціаліст залишив одеський клуб в квітні.

Як повідомляв Укрінформ, Олександр Бабич стане головним тренером «Зорі».

Фото: сайт ФК "Маріуполь"