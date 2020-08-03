Остап Маркевич – головний тренер «Маріуполя»
Укрінформ
Остап – син Мирона Маркевича.
Український тренер Остап Маркевич очолив «Маріуполь». Контракт розрахований на один сезон, повідомляє офіційний сайт клубу.
Вчора новий тренер вже познайомився з командою і провів перше тренування.
Остап Маркевич замінив Олександра Бабича, з яким клуб не став продовжувати контракт. Бабич залишив приазовский клуб разом з тренерським штабом.
У сезоні 2019/20 Остап Маркевич очолював «Агробізнес» і «Чорноморець». Спеціаліст залишив одеський клуб в квітні.
Як повідомляв Укрінформ, Олександр Бабич стане головним тренером «Зорі».
Фото: сайт ФК "Маріуполь"