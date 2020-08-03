Клуб українця Євгена Шахова «Лечче» вилетів з Серії А
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Укрінформ
В останньому турі «Лечче» програв «Пармі» і фінішував на 18-у місці.
У матчі заключного 38-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Лечче» вдома програв «Пармі» 3:4 і залишив елітний дивізіон, повідомляє Укрінформ.
За «Лечче» м’ячі забивали Барак, Меккарьєлло і Лападула. У складі «Парми» відзначились Лучіоні (автогол), Капрарі, Корнеліус та Інглезе.
Український півзахисник Лечче Євген Шахов почав матч на лавці запасних. Хавбек з'явився на полі на 61-й хвилині, замінивши Філіппо Фалько.
«Лечче» з 35 очками завершив сезон на 18-му місці турнірної таблиці і вилетів із Серії А. Раніше із Серії А вилетіли СПАЛ і «Брешія». Чемпіоном Італії став «Ювентус».