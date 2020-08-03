Клуб українця Євгена Шахова «Лечче» вилетів з Серії А

В останньому турі «Лечче» програв «Пармі» і фінішував на 18-у місці.

У матчі заключного 38-го туру чемпіонату Італії (Серія А) «Лечче» вдома програв «Пармі» 3:4 і залишив елітний дивізіон, повідомляє Укрінформ.

За «Лечче» м’ячі забивали Барак, Меккарьєлло і Лападула. У складі «Парми» відзначились Лучіоні (автогол), Капрарі, Корнеліус та Інглезе.

Український півзахисник Лечче Євген Шахов почав матч на лавці запасних. Хавбек з'явився на полі на 61-й хвилині, замінивши Філіппо Фалько.

«Лечче» з 35 очками завершив сезон на 18-му місці турнірної таблиці і вилетів із Серії А. Раніше із Серії А вилетіли СПАЛ і «Брешія». Чемпіоном Італії став «Ювентус».