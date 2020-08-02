Новим головним тренером «Зорі» стане Бабич – ЗМІ

Олександр Бабич змінить Віктора Скрипника, який працюватиме з «Дніпром-1».

Колишній тренер «Маріуполя» Олександр Бабич очолив «Зорю», повідомив журналіст «Футбольного формату» Олег Ящук.

За його інформацією, фахівець з ранку перебуває в Запоріжжі, де провів переговори з керівництвом клубу. Сьогодні відбудеться представлення нового головного тренера команди.

На офіційному сайті «Зорі» поки не було інформації про припинення співпраці з головним тренером Віктором Скрипником.

Як повідомляв Укрінформ, 3 серпня «Дніпро-1» представить Скрипника в якості головного тренера.