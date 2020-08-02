Нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле виграв «Золоту бутсу»
Укрінформ
Італійський форвард випередив Роберта Левандовскі та Кріштіану Роналду.
Нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле став володарем «Золотої бутси» сезону-2019/20. Він забив найбільше голів серед усіх гравців національних чемпіонатів, що входять до складу УЄФА, повідомляє Sport Arena.
На рахунку 30-річного італійця 36 голів за підсумками сезону чемпіонату Італії (Серії А).
Слідом за Іммобіле в списку кращих бомбардирів польський форвард «Баварії» Роберт Левандовскі (34 голи), а також нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду (31).
Іммобіле став першим футболістом Серії А за останні 13 років, хто виграв цю нагороду. До цього в 2007 році кращим бомбардиром став Франческо Тотті («Рома», 26 голів).
Протягом останніх трьох років володарем «Золотої бутси» був Ліонель Мессі з «Барселони».
Фото: Getty Images