Нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле виграв «Золоту бутсу»

Італійський форвард випередив Роберта Левандовскі та Кріштіану Роналду.

Нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле став володарем «Золотої бутси» сезону-2019/20. Він забив найбільше голів серед усіх гравців національних чемпіонатів, що входять до складу УЄФА, повідомляє Sport Arena.

На рахунку 30-річного італійця 36 голів за підсумками сезону чемпіонату Італії (Серії А).

Слідом за Іммобіле в списку кращих бомбардирів польський форвард «Баварії» Роберт Левандовскі (34 голи), а також нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду (31).

Іммобіле став першим футболістом Серії А за останні 13 років, хто виграв цю нагороду. До цього в 2007 році кращим бомбардиром став Франческо Тотті («Рома», 26 голів).

Протягом останніх трьох років володарем «Золотої бутси» був Ліонель Мессі з «Барселони».

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