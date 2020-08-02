Нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле виграв «Золоту бутсу»

Нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле виграв «Золоту бутсу»

Укрінформ
Італійський форвард випередив Роберта Левандовскі та Кріштіану Роналду.

Нападник «Лаціо» Чіро Іммобіле став володарем «Золотої бутси» сезону-2019/20. Він забив найбільше голів серед усіх гравців національних чемпіонатів, що входять до складу УЄФА, повідомляє Sport Arena.

На рахунку 30-річного італійця 36 голів за підсумками сезону чемпіонату Італії (Серії А).

Слідом за Іммобіле в списку кращих бомбардирів польський форвард «Баварії» Роберт Левандовскі (34 голи), а також нападник «Ювентуса» Кріштіану Роналду (31).

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Іммобіле став першим футболістом Серії А за останні 13 років, хто виграв цю нагороду. До цього в 2007 році кращим бомбардиром став Франческо Тотті («Рома», 26 голів).

Протягом останніх трьох років володарем «Золотої бутси» був Ліонель Мессі з «Барселони».

Фото: Getty Images

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