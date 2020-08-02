НБА: Лень не зіграє у другому матчі "Сакраменто" в Орландо

Український центровий "Сакраменто Кінгз" Олексій Лень пропустить другий матч рестарту сезону Національної баскетбольної асоціації (НБА) проти "Орландо Меджик", оскільки ще не набрав форму після перенесеного зараження коронавірусом.

Про це повідомляє numberfire.com.

Лень прибув у розташування "Кінгз" в Орландо із запізненням і тренувався менше часу, ніж інші партнери по команді.

Раніше український баскетболіст пропустив перший матч рестарту проти "Сан-Антоніо Сперс" (120:129).

У 49 іграх цього сезону Лень набирав в середньому 8,3 очка; 6,0 підбора і 1,0 передачі.

Фото: NBA.