"Порту" завоював Кубок Португалії з футболу, обігравши в меншості "Бенфіку"

Футболісти "Порту" обіграли лісабонську "Бенфіку" в фіналі Кубка Португалії (2:1).

"Дракони" завоювали національний трофей вперше з 2011 року, повідомляє Укрінформ.

З 37-ї хвилини "Порту" діяв в меншості після вилучення Луїса Діаса за другу жовту картку

Проте відразу після перерви 25-річний захисник Шансель Мбемба відкрив рахунок, а ще через 11 хвилин оформив дубль. У кінцівці Вінісіу Мораїс з "Бенфіки" відзначився з пенальті.

"Порту" зрівнявся за кількістю титулів із "Спортингом" (по 21). Лідирує "Бенфіка" (29).

Фото: Reuters.