«Брюгге» програв «Антверпену» у фіналі Кубка Бельгії

Команда українського захисника Едуарда Соболя не зуміла зробити золотий дубль.

У фіналі Кубка Бельгії «Брюгге» поступився «Антверпену» 0:1, повідомляє Укрінформ.

Переможний м’яч «Антверпен» забив в середині першого тайму – відзначився Ліор Рафаелов. 1:0 – «Антверпен» виграє Кубок Бельгії втретє в історії.

З перших хвилин за «Брюгге» грав український захисник Едуард Соболь, який виступає за бельгійську команду на правах оренди з «Шахтаря». На 60-й хвилині українець отримав жовту картку, а на 72-й хвилині його замінили.

Як повідомляв Укрінформ, чемпіонат Бельгії завершили достроково через пандемію коронавірусу. «Брюгге» Соболя визнали чемпіоном. Новий сезон чемпіонату Бельгії розпочнеться 8 серпня.

Фото: Pro Shots