Українець Яремчук знову забив за бельгійський "Гент"

Бельгійський "Гент", за який виступають троє футболістів національної збірної України - Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун, закінчив підготовку до сезону-2020/2021 контрольним поєдинком з командою "Зюльте-Варегем".

"Гент" поступився (1:2), але Яремчук відзначився голом, повідомляє пресслужба УАФ.

"Українці з'явилися на полі у стартовому складі. Безуса замінили на 66-й хвилині, Яремчука, який відзначився забитим м'ячем, - на 80-й, а Пластун дограв до фінального свистка", - зазначається у повідомленні.

9 серпня на виїзді "Гент" проведе поєдинок першого туру нового чемпіонату Бельгії проти "Антверпена".

Як повідомлялося, у попередньому контрольному матчі "Гент" обіграв французький "Метц" (3:0), причому усі м'ячі забили українці. Яремчук записав на свій рахунок два голи, а Пластун - один.

Фото: uaf.ua.