Хорватський захисник Пиварич залишає київське "Динамо"

6 серпня 2020 року добігає кінця термін дії контракту 31-річного хорватського футбольного захисника Йосипа Пиварича з київським "Динамо".

Угоду подовжено не буде, і Пиварич залишить клуб, повідомляє пресслужба динамівців.

"ФК "Динамо" (Київ) дякує Йосипу Піваричу за професіоналізм та самовіддачу за час виступів у нашій команді. Бажаємо Йосипу успіхів та перемог у його подальшій кар'єрі!" - йдеться у повідомленні.

Додамо, що за "Динамо" віцечемпіон світу виступав із серпня 2017 року. В його активі 47 матчів за "біло-синіх" у всіх турнірах.

Фото: fcdynamo.kiev.ua.