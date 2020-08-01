ФК "Дніпро-1" орендував у "Динамо" захисника Дубінчака
Укрінформ
Футбольний захисник київського "Динамо" Владислав Дубінчак продовжить кар'єру в команді "Дніпро-1".
22-річний український гравець виступатиме за дніпровський клуб на правах оренди, повідомляє пресслужба ФК "Динамо".
Угода розрахована на один рік.
У сезоні, що завершився, футболіст на правах оренди грав за "Карпати" і провів у чемпіонаті УПЛ 19 матчів.
Додамо, що контракт Дубінчака з "Динамо" розрахований до літа 2022 року.
Фото: fcdynamo.kiev.ua.