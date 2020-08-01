«ПСЖ» обіграв в серії пенальті «Ліон» і став володарем Кубка ліги

Паризький клуб протягом тижня виграв одразу два трофеї – Кубок Франції і Кубок ліги.

«ПСЖ» здобув перемогу над «Ліоном» (0:0, 6:5 по пенальті) в останньому для Франції фіналі Кубка ліги, повідомляє Укрінформ.

В основний час команди м’ячів не забили. На 119-й хвилині «Ліон» залишився в меншості – червону картку отримав Марсал.

У серії пенальті команди забили по п'ять ударів, а на шостому промахнувся форвард «Ліона» Бертран Траоре. Пабло Сарабія, що бив слідом за ним, реалізував переможний для «ПСЖ» пенальті.

«ПСЖ» став останнім володарем Кубка ліги. З наступного сезону цей турнір у Франції скасовано.

Фото: Twitter