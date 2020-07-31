Український нападник Супряга в сфері інтересів «Болоньї»

Клуб італійської Серії А шукає талановиту молодь.

Нападник «Динамо» Владислав Супряга потрапив в сферу інтересів «Болоньї». За інформацією італійських ЗМІ, «Болонья» стежить за виступами 20-річного нападника, оскільки робить ставку на молодих гравців.

Минулий сезон Супряга провів на правах оренди в «Дніпрі-1». В активі Владислава 16 голів і одна результативна передача в 31 матчі у всіх турнірах.

Очікується, що літні збори Супряга проведе в складі «Динамо». Новий головний тренер Мірча Луческу хоче оцінити його готовність грати за динамівський клуб. До Києва молодий форвард перебрався два роки тому з Дніпра.

«Болонья» за тур до кінця сезону в Серії А посідає 12-е місце.

Фото: сайт СК "Дніпро-1"