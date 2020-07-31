Остап Маркевич очолить «Маріуполь» 3 серпня

Син Мирона Маркевича замінить Олександра Бабича.

«Маріуполь» представить Остапа Маркевича новим головним тренером 3 серпня, повідомив телеканал «Футбол».

Клуб не став продовжувати контракт з Олександром Бабичем, який залишив команду разом зі своїм тренерським штабом.

У сезоні-2019/20 Маркевич очолював клубу першої ліги – «Агробізнес» і «Чорноморець». Спеціаліст залишив одеський клуб в квітні.

«Маріуполь» вперше за два роки не зумів пробитися в єврокубки. На тижні в фіналі плей-офф за вихід в Лігу Європи приазовці програли «Колосу» 0:1.

Фото: chernomorets.odessa.ua