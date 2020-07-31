Калитвинцев може очолити "Зорю" - ЗМІ

Керівництво футбольного клубу "Зоря" (Луганськ) розглядає кандидатуру Юрія Калитвинцева в якості заміни Віктору Скрипнику, якщо той все-таки не піде в іншу команду Прем'єр-ліги України (УПЛ) "Дніпро-1".

Про це повідомляє FootBoom.

Раніше в зв'язку з цим ЗМІ також називали прізвище Олександра Бабича, який завершив роботу в "Маріуполі".

Відзначимо, що останнім місцем роботи Калитвинцева було російське "Динамо" (Москва), пост головного тренера якого Калитвинцев залишив в жовтні 2017 року.

Нагадаємо, Юрій Калігвінцев виступав за київське "Динамо" з 1994 по 1998 роки. У складі "біло-синіх" хавбек провів 93 поєдинки, в яких забив 20 м'ячів. У 2010-2011 роках Калитвинцев виконував обов'язки головного тренера збірної України з футболу.

Фото: dynamo.kiev.ua.