Смалійчук оголосив, що "Карпати" гратимуть у Другій лізі - ЗМІ

Співвласник львівського клубу "Карпати" Олег Смалійчук оголосив, що у новому сезоні команда гратиме у Другій лізі вітчизняного футболу.

Тренером першої команди львів'ян стане екснаставник юнацької команди клубу Роман Гнатів, повідомляє FootballHub.

У клубі очікують, що протягом двох років "Карпати" мають повернутися до УПЛ. Продовжить роботу і клубна академія.

Було запропоновано створити раду директорів, яка вибиратиме президента клубу раз на п'ять років. Смалійчук готовий висунути свою кандидатуру.

Нагадаємо, що "Карпати" виключили із Прем'єр-ліги через дві поспіль неявки до Маріуполя на матчі чемпіонату України, які у Львові пояснили фінансовими негараздами.

На момент виключення команда Романа Санжара йшла на останньому місці у турнірній таблиці УПЛ. Пізніше Санжар пішов з команди.

Фото: fckarpaty.com.ua.