Яворський та Фомін пішли з ФК "Маріуполь"

Футбольний клуб української Прем'єр-ліги "Маріуполь" оголосив про те що з команди пішли захисник Сергій Яворський та форвард Руслан Фомін.

У обох футболістів закінчилися контракти, і сторони вирішили їх не продовжувати, повідомляє пресслужба приазовської команди.

31-річний Яворський дебютував за "Маріуполь" у липні 2007 року Сумарно з перервами провів у клубі 10 сезонів, Виходив на поле у 228-ми матчих і забив 8 м'ячів.

34-річний Фомін з 2011-го загалом відіграв за клуб сім сезонів (137 матчів, 39 голів).

На фото: Сергій Яворський/fcmariupol.com.