Стартувало голосування за звання кращого гравця та тренера місяця УПЛ

На офіційному сайті УПЛ стартувало голосування, метою якого є визначення кращого гравця та тренера в українській футбольній Прем'єр-лізі за підсумками місяця.

У голосуванні візьмуть участь 12 номінантів, повідомляє пресслужба УПЛ.

"У голосуванні за топ-футболіста беруть участь переможці номінації "Кращий гравець туру" (у липні: 29-й тур - Денис Фаворов, "Десна", Чернігів, 30-й тур - Владислав Кочергін, "Зоря", Луганськ, 31-й тур - Віктор Циганков, "Динамо", Київ, 32-й тур - Дмитро Хомченовський, "Зоря"), а також футболісти, які, на думку експертної ради УПЛ, відзначалися стабільністю упродовж липневих турів: Алан Патрик, "Шахтар", Донецьк, Беньямін Вербич, "Динамо", Максим Третьяков, "Олександрія" та Шахаб, "Олімпік", Донецьк.

У голосуванні за топ-наставника беруть участь переможці номінації "Кращий тренер туру" (у липні: 29-й тур - Олександра Рябоконь, "Десна", 30-й тур - Віктор Скрипник, "Зоря", 31-й тур - Олексій Михайличенко, "Динамо", 32-й тур - Руслан Костишин, "Колос", Ковалівка.

Усі бажаючі зможуть віддати голос за гравця і тренера, яких вважають кращим у липні, на сайті УПЛ upl.ua.

Голосування триватиме до 13.00 понеділка, 3 серпня.

Фото: upl.ua.