Маркевич: З нинішнім складом "Динамо" у Луческу не бачу перспектив

Заслужений тренер України Мирон Маркевич оцінив перспективи Мірчі Луческу біля керма київської футбольної команди "Динамо".

Глава комітету національних збірних УАФ вважає, що з тим складом, який є сьогодні у "Динамо", Луческу важко дати поштовх столичному клубу, повідомляє Zbirna.com.

"З тим складом, який є на сьогоднішній день, не бачу великих перспектив. Якщо Луческу вдасться якісно підсилитися, а це як мінімум відсотків 50 основної обойми, то може щось і вийде. Все залежить від того, про що домовлявся президент "Динамо" Ігор Суркіс з Мірчею Луческу. Однак, вважаю, що права на помилку у наставника немає", - заявив Маркевич.

Нагадаємо, 23 липня ФК "Динамо" підписав з Луческу дворічний контракт з опцією пролонгації ще на рік.

Фото: dynamo.kiev.ua.