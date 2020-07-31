Бій Ломаченко – Лопес під загрозою зриву

Суперник українця незадоволений розміром гонорару.

Об'єднавчий бій між володарем титулів WBA, WBO і WBC Franchise Василем Ломаченком і чемпіоном IBF у легкій вазі Теофімо Лопесом може зірватися. За словами журналіста The Athletic Майка Коппінджера, Лопес незадоволений запропонованим гонораром – 1,2 мільйона доларів.

«Теофімо Лопесу запропонували 1,2 мільйона доларів за титульний поєдинок з Василем Ломаченко 3 жовтня, повідомляють джерела The Athletic. Він хоче набагато більше, їх бій опинився під загрозою зриву.

Ломаченко погодився на гонорар в розмірі більше 3,25 мільйонів доларів.

До орієнтовної дати бою залишилося трохи більше 60 днів, і наші джерела повідомляють, що Теофімо змирився із захистом свого титулу проти іншого суперника. Чи можна врятувати цей бій?», - пише Коппінджер.

Нагадаємо, бій Ломаченка - Лопес запланований на 3 жовтня в Лас-Вегасі з глядачами.