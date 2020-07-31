Рестарт НБА: «Лейкерс» виграв «Битву за Лос-Анджелес»

В Орландо розпочалося догравання сезону в НБА.

В ніч на п’ятницю, 31 липня, офіційно поновили сезон-2019/20 в Національній баскетбольній асоціації (НБА), який призупинили через коронавірус в березні, повідомляє Укрінформ.

В Орландо в рамках регулярного чемпіонату «Новий Орлеан» поступився «Юті» 104:106, а «Лос-Анджелес Кліпперс» зазнали поразки від «Лос-Анджелес Лейкерс» 101:103.

Кращими у складі «Лейкерс» стали Ентоні Девіс (34 очки + 8 підбирань) і Леброн Джеймс (16 очок + 11 підбирань). Найрезультативніший у складі «Кліпперс» - Пол Джордж (30 очок).

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Форвард «Лейкерс» Леброн Джеймс відзначився вирішальним попаданням в матчі з «Кліпперс». Джеймс закинув за рахунку 101:101 за 12,8 секунди до фінальної сирени, додавши м'яч в корзину після власного промаху.

Фото: Twitter