У складі команди вже тренувалися Олександр Тимчик та Богдан Ледньов, які повернулися з оренди в «Зорі».

Мірча Луческу провів перше тренування в «Динамо» в якості головного тренера київської команди, повідомляє Укрінформ.

Президент клубу Ігор Суркіс представив команді нового головного тренера та його тренерський штаб. Разом з командою вже тренувалися захисник Олександр Тимчик та півзахисник Богдан Ледньов, які повернулися після річної оренди в «Зорі».

Сьогодні вдень Луческу провів першу прес-конференцію в новій ролі. Головним тренером «Динамо» 75-річного румуну призначили минулого тижня.

У попередньому сезоні «Динамо» під керівництвом Олексія Михайличенка фінішувало в УПЛ на другому місці і вибороло путівку в кваліфікацію Ліги чемпіонів.

Фото: twitter.com/Emishor, сайт ФК "Динамо"