Швейцарська прокуратура відкрила справу на президента ФІФА Інфантіно

Інфантіно звинувачується в підбурюванні співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями.

Швейцарська прокуратура почала судовий розгляд щодо президента ФІФА Джанні Інфантіно, повідомляє видання The Independent.

Інфантіно звинувачується в підбурюванні співробітників федеральної прокуратури до зловживання посадовими повноваженнями. Під підозри підпадають зв'язки та зустрічі президента ФІФА з швейцарським генеральним прокурором Мікаелем Лаубер, в яких помічені ознаки злочинних діянь. Сам Лаубер минулого тижня подав у відставку зі своєї посади.

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Також минулого тижня стало відомо, що Лаубер приховав зустріч з Інфантіно в 2017 році, збрехавши про це своїм слідчим. У тому ж 2017 році його прокурорська команда розслідувала звинувачення в корупції, ставлення до яких мала ФІФА.

Нагадаємо, що попередній президент ФІФА Йозеф Блаттер пішов зі своєї посади в 2016 році через корупцію в організації. Його місце зайняв Джанні Інфантіно, при якому провели ЧС-2018 в Росії і прийняли рішення про проведення ЧС-2022 в Катарі взимку, а право провести ЧС-2026 отримали США, Канада і Мексика.