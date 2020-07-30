Українська бригада арбітрів обслужить турнір жіночої Ліги чемпіонів

Комітет арбітрів УЄФА призначив офіційних осіб на фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/2020, який проходитиме з 21-го по 30 серпня в Іспанії.

Серед 24-х футбольних суддів з 15-ти країн є й українки - головний арбітр Катерина Монзуль, а також асистенти Олександра Ардашева та Марина Стрілецька, повідомляє пресслужба УАФ.

Ця жіноча команда арбітрів є провідною в УПЛ протягом останніх двох сезонів і має у своєму активі фінал Кубка України сезону-2019/2020 серед чоловічих команд.

Уперше жіноча суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль відпрацювала на матчі чоловічих команд УПЛ 4 листопада 2018 року.

Фото: uaf.ua.