Українська бригада арбітрів обслужить турнір жіночої Ліги чемпіонів

Українська бригада арбітрів обслужить турнір жіночої Ліги чемпіонів

Укрінформ
Комітет арбітрів УЄФА призначив офіційних осіб на фінальний турнір жіночої Ліги чемпіонів УЄФА сезону-2019/2020, який проходитиме з 21-го по 30 серпня в Іспанії.

Серед 24-х футбольних суддів з 15-ти країн є й українки - головний арбітр Катерина Монзуль, а також асистенти Олександра Ардашева та Марина Стрілецька, повідомляє пресслужба УАФ. 

Ця жіноча команда арбітрів є провідною в УПЛ протягом останніх двох сезонів і має у своєму активі фінал Кубка України сезону-2019/2020 серед чоловічих команд.

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Уперше жіноча суддівська бригада на чолі з Катериною Монзуль відпрацювала на матчі чоловічих команд УПЛ 4 листопада 2018 року.

Фото: uaf.ua.

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