Ковалець - кращий футболіст сезону в "Олександрії" за оцінками InStat

Футбольний півзахисник "Олександрії" Кирило Ковалець став найкориснішим гравцем своєї команди минулого сезоні за оцінками компанії спортивної аналітики InStat.

У сезоні, що завершився, "Олександрія" провела рекордну для клубу кількість матчів в різних турнірах - 42. Команда Володимира Шарана виграла 15 з них, в 11-ти випадках була зафіксована нічия, в 16-ти - поразка. У цих поєдинках тренери задіяли 36 виконавців, а до заявки на матчі потрапляли 39 футболістів. Ковалець став першим з показником 242 бали, повідомляє Zbirna.com.

Окрім Ковальця, до трійки кращих в "Олександрії" увійшли захисник Денис Мірошниченко (239 балів) та голкіпер Юрій Паньків (238).

Нагадаємо, за підсумками чемпіонату України "Олександрія" посіла п'яте місце у турнірній таблиці чемпіонату української Прем'єр-ліги.

Фото: fco.com.ua.