Шахов допоміг "Лечче" зберегти шанси залишитися в Серії А

У передостанньому турі італійської футбольной Серії А клуб "Лечче", де виступає хавбек національної збірної України Євген Шахов, на виїзді зустрічався з "Удінезе".

Наш футболіст уперше за шість матчів вийшов у стартовому складі й відіграв до фінального свистка. Його команда виграла - 2:1, повідомляє пресслужба УАФ.

Цей успіх дозволив "Лечче" набрати 35 очок і наблизитися до рятівного 17-го місця на відстань в один пункт. Утім, не все залежатиме лише від "Лечче". Є дві конкретні умови. По-перше, в останньому турі "червоно-жовті" обов’язково повинні перемагати вдома "Парму". По-друге, "Дженоа" має не виграти свій домашній поєдинок з "Вероною".

Додамо, що нинішнього сезону Євген Шахов провів у складі "Лечче" 23 матчі, забив один м’яч і зробив три результативні передачі.

Фото: uaf.ua.