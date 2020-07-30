Вербича прооперували, він може пропустити початок сезону

Реабілітація словенця займе три-чотири тижні.

Вінгер «Динамо» Беньямін Вербич розповів клубному сайту про терміни відновлення після операції, яку йому зробили в Німеччині.

«У мене протягом певного часу були проблеми з паховими кільцями, в понеділок зробили ще одне обстеження, яке підтвердило, що необхідна операція.

Вона пройшла успішно, я все ще перебуваю в клініці в Мюнхені, але вже в четвер мене повинні відпустити додому. До Києва планую повернутися наступного тижня, а в цілому реабілітація за попередніми даними повинна зайняти три-чотири тижні», - сказав Вербич.

Вербич може пропустити початок нового сезону, який в УПЛ стартує 22 серпня.

Нагадаємо, що Вербич отримав травму паху в середині липня в матчі УПЛ проти «Зорі» (3:1). Після поєдинку словенець зізнався, що грав на уколах.

У сезоні-2019/20 Вербич зіграв в 37 матчах за «Динамо» у всіх турнірах, забивши 14 м'ячів і віддавши три результативні передачі.