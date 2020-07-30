Перша "ракетка" світу Барті вирішила пропустити US Open

Перша "ракетка" світу австралійка Ешлі Барті заявила, що через побоювання з приводу коронавірусу не братиме участь у Відкритому чемпіонаті США з тенісу (US Open), який має пройти в Нью-Йорку з 31 серпня по 13 вересня.

"Я і моя команда вирішили, що в цьому році ми не поїдемо в США на Western & Southern Open і US Open. Мені подобаються ці події, тому це було важке рішення. Але через COVID-19 все ще існують значні ризики. Я не відчуваю себе комфортно... Бажаю USTA всього найкращого на турнірах і з нетерпінням чекаю повернення в США через рік. Я прийму рішення про участь у Відкритому чемпіонаті Франції і найближчих європейських турнірах WTA найближчими тижнями", - цитує Барті Herald Sun.

Через пандемію коронавірусної інфекції в березні було призупинено проведення всіх офіційних турнірів. Сезон відновиться не раніше серпня.

Фото: News Corp Australia.