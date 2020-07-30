"Ювентус" програв "Кальярі" в матчі італійської Серії А
Укрінформ
Туринський "Ювентус" зазнав поразки від "Кальярі" у виїзному поєдинку 37-го туру італійської футбольної Серії А.
Зустріч пройшла в Кальярі і завершилася на користь господарів - 2:0, повідомляє Укрінформ.
Успіх "Кальярі" принесли голи Луки Гальяно (8-а хвилина) і Джованні Симеоне (45+2).
"Кальярі" знаходиться на 13-му місці c 45 очками. "Ювентус" (83) очолює турнірну таблицю і вже достроково став чемпіоном Італії.
Результати решти матчів ігрового дня:
"Торіно" - "Рома" - 2:3
"Фіорентина" - "Болонья" - 4:0
"Верона" - СПАЛ - 3:0
"Лаціо" - "Брешіа" - 2:0
"Сассуоло" - "Дженоа" - 5:0
"Удінезе" - "Лечче" - 1:2
"Сампдорія" - "Мілан" - 1:4.
Фото: juventus.com.