"Ювентус" програв "Кальярі" в матчі італійської Серії А

Туринський "Ювентус" зазнав поразки від "Кальярі" у виїзному поєдинку 37-го туру італійської футбольної Серії А.

Зустріч пройшла в Кальярі і завершилася на користь господарів - 2:0, повідомляє Укрінформ.

Успіх "Кальярі" принесли голи Луки Гальяно (8-а хвилина) і Джованні Симеоне (45+2).

"Кальярі" знаходиться на 13-му місці c 45 очками. "Ювентус" (83) очолює турнірну таблицю і вже достроково став чемпіоном Італії.

Результати решти матчів ігрового дня:

"Торіно" - "Рома" - 2:3

"Фіорентина" - "Болонья" - 4:0

"Верона" - СПАЛ - 3:0

"Лаціо" - "Брешіа" - 2:0

"Сассуоло" - "Дженоа" - 5:0

"Удінезе" - "Лечче" - 1:2

"Сампдорія" - "Мілан" - 1:4.

Фото: juventus.com.