Роман Санжар залишає футбольний клуб "Карпати" - ЗМІ

Головний тренер "Карпат" Роман Санжар залишає львівський футбольний клуб.

Про це повідомляє Telegram-канал Олега Баркова.

"Сьогодні на базі "Карпат"відбудуться командні збори, на якому головний тренер Роман Санжар оголосить про те, що йде з клубу. При цьому новий співвласник "Карпат" Олег Смалійчук поки не прийняв рішення щодо подальшої долі клубу. Команда розпочне новий сезон або в аматорському чемпіонаті , або у Другій лізі", - зазначається у повідомленні.

Власник "Карпат" обіцяє погасити всі заборгованості перед тренерським штабом та футболістами найближчим часом.

Раніше повідомлялося, що Смалійчук на 29 липня призначив зустріч тренеру команди Роману Санжару та футболістам. Планувалося, що цього дня "Карпати" відновлять тренувальний процес.

Нагадаємо, ФК "Карпати" виключили з УПЛ після двох неявок на матчі чемпіонату. Обидві гри мали пройти проти "Маріуполя". Команда достроково завершила сезон на останньому місці в чемпіонаті.

Фото: t.me/s/olegbarkov.