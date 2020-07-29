Шошина виграла другий одиночний титул польської тенісної серії

Українська тенісистка Анастасія Шошина виграла турнір Kozerki Open, що завершився в Польщі.

22-річна харків'янка, яка посіяна під другим номером, у вирішальному матчі обіграла лідера посіву Катаржину Пітер - 6:0, 4:6, 6:3. До фінальної зустрічі українка не програла жодного сету, повідомляє BTU.

У парному фіналі перші "ракетки" турніру Шошина та Паула Каня-Ходунь зазнали поразки від Катаржини Пітер та Йоанни Завадської - 4:6, 2:6.

Шошина вдало виступає на змаганнях польської тенісної серії (LOTOS PZT Polish Tour). У червні вона стала чемпіонкою у Гданську і дійшла до фіналу в Щецині, а цього мысяця провела два півфінали і виграла парний титул національного чемпіонату Польщі.

Фото: lotospztpolishtour.pl.