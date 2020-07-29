Бабич може очолити "Зорю", якщо її залишить Скрипник

Головний тренер футбольного клубу "Маріуполь" Олександр Бабич може стати наставником луганської "Зорі", якщо її нинішній головний тренер Віктор Скрипник перейде до "Дніпра-1".

Про це повідомляє телеграм-канал "Бомбардир".

Разом з тим, відзначається, що Бабич - далеко не єдиний кандидат на пост тренера луганської команди.

Нагадаємо, з'явилася інформація, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник може очолити "Дніпро-1".

Скрипник став головним тренером "Зорі" минулого літа і завоював з командою третє місце в українській Прем'єр-лізі, що дало право виступати у Лізі Європи УЄФА безпосередньо із групового раунду.

Фото: fcmariupol.com.