Бабич може очолити "Зорю", якщо її залишить Скрипник
Укрінформ
Головний тренер футбольного клубу "Маріуполь" Олександр Бабич може стати наставником луганської "Зорі", якщо її нинішній головний тренер Віктор Скрипник перейде до "Дніпра-1".
Про це повідомляє телеграм-канал "Бомбардир".
Разом з тим, відзначається, що Бабич - далеко не єдиний кандидат на пост тренера луганської команди.
Нагадаємо, з'явилася інформація, що головний тренер "Зорі" Віктор Скрипник може очолити "Дніпро-1".
Скрипник став головним тренером "Зорі" минулого літа і завоював з командою третє місце в українській Прем'єр-лізі, що дало право виступати у Лізі Європи УЄФА безпосередньо із групового раунду.
Фото: fcmariupol.com.