Англійська Прем'єр-ліга презентувала офіційний м'яч на наступний сезон
Укрінформ
Англійська футбольна Прем'єр-ліга (АПЛ) представила новий м'яч, яким гратимуть у наступному сезоні.
Технічним спонсором виступила компанія Nike, повідомляє офіційний сайт АПЛ.
"М'яч Nike Flight, розроблений спеціально для Прем'єр-ліги, є кульмінацією восьмирічного дослідження, проведеного Лабораторією інноваційного обладнання Nike із удасконаленню футбольного польоту", - зазначається у повідомленні.
Амбасадором нового м'яча виступив нападаючий лондонського "Тоттенгема" та збірної Англії Гаррі Кейн.
Фото: premierleague.com.