Англійська Прем'єр-ліга презентувала офіційний м'яч на наступний сезон

Англійська Прем'єр-ліга презентувала офіційний м'яч на наступний сезон

Укрінформ
Англійська футбольна Прем'єр-ліга (АПЛ) представила новий м'яч, яким гратимуть у наступному сезоні.

Технічним спонсором виступила компанія Nike, повідомляє офіційний сайт АПЛ. 

"М'яч Nike Flight, розроблений спеціально для Прем'єр-ліги, є кульмінацією восьмирічного дослідження, проведеного Лабораторією інноваційного обладнання Nike із удасконаленню футбольного польоту", - зазначається у повідомленні.

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Амбасадором нового м'яча виступив нападаючий лондонського "Тоттенгема" та збірної Англії Гаррі Кейн.

Фото: premierleague.com.

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