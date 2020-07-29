"Шахтар" переміг "Верес" у контрольному матчі

Футболісти донецького "Шахтаря" обіграли 29 липня у контрольному поєдинку команду Другої української ліги рівненський "Верес" - 2:0.

М'чі на полі тренувальної бази "Святошин" під Києвом забили Тете (67-ма хвилина) та Манор Соломон (87), повідомляє Укрінформ.

Стартовий склад "Шахтаря": П'ятов, Додо, Кривцов, Бондар, Матвієнко, Маркос Антоніо, Марлос, Майкон, Коваленко, Тайсон, Мораес.

На заміну виходили: Коноплянка, Степаненко, Тете, Болбат, Сікан, Сіпріано та Соломон.

Нагадаємо, "Шахтар" учергове став чемпіоном УПЛ, а "Верес", посівши третє місце у групі А Другої ліги, виступить у матчах плей-офф за підвищення в класі.

Фото: twitter.com/FCShakhtar.