Титул "Динамо" зіпсував футболісту "Ювентуса" ідеальну статистику

У перемозі футболістів туринського "Ювентуса" в італійській Серії А-2019/2020 знайшовся цікавий факт з українською пропискою.

Виявляється, 29-річний бразильський хавбек туринців Дуглас Коста вигравав чемпіонський титул в 10-ти з 11-ти останніх сезонів, повідомляє Zbirna.com.

"Дугласу Кості вдалося п'ять разів поспіль стати першим в Україні з "Шахтарем", двічі виграти чемпіонат Німеччини в складі "Баварії" та утретє поспіль стати найкращим в Італії з "Ювентусом". Ідеальні цифри " 11 з 11-ти" бразильцю зіпсував сезон -2014/2015, коли найкращим в Україні стало київське "Динамо", яке залишило "Шахтар" на другому місці.

Нагадаємо, за "Шахтар" Дуглас Коста виступав у 2010-2015 роках, провівши за українську команду 141 матч (29 голів).

Фото: Getty Images.