Голи українців принесли "Генту" упевнену перемогу в контрольній грі

Бельгійський футбольний клуб "Гент", у складі якого вступають одразу троє футболістів національної збірної України - Роман Яремчук, Роман Безус та Ігор Пластун - продовжує готуватися до нового сезону.

У контрольному матчі команда перемогла французький "Метц" (3:0), причому усі м'ячі забили українці, повідомляє пресслужба УАФ.

"Яремчук та Безус вийшли у стартовому складі "Гента" (були замінені після першого тайму), а Пластун з’явився на полі на 60-й хвилині. Форвард збірної України Яремчук записав на свій рахунок два голи, а захисник Пластун - один", - зазначається у повідомленні.

На фото: Роман Яремчук/uaf.ua.