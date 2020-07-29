Мірчі Луческу виповнилось 75 років
Сьогодні, 29 липня, день народження святкує новий головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу. Луческу виповнилося 75 років, повідомляє Укрінформ.
Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року в Бухаресті. Під час ігрової кар'єри виступав за «Динамо» (Бухарест) (шестиразовий чемпіон Румунії), «Спортул» і «Корвінул», а також захищав кольори збірної Румунії. Грав на ЧС-70 в Мексиці.
Тренерську кар'єру Мірча Луческу почав у 1979 році. Працював з кількома румунськими клубами і збірною Румунії (вивів її на Євро-84), тренував в Італії («Піза», «Брешіа», «Інтер»), Туреччині («Галатасарай», «Бешикташ»).
З 2004 по 2016 роки Луческу очолював донецький «Шахтар», вигравши серед іншого Кубок УЄФА-2009. Потім тренер працював в «Зеніті» і збірній Туреччини.
Минулого тижня Мірча Луческу очолив київське «Динамо». Згодом в ЗМІ з'явилася інформація про передчасну відставку Луческу, яку пізніше спростував президент клубу Ігор Суркіс.
Луческу сформував свій тренерський штаб в Києві, куди увійдуть, зокрема, Огнен Вукоєвич і Олег Гусєв.
Фото: Укрінформ