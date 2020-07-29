Мірчі Луческу виповнилось 75 років

У якості тренера вигравав чемпіонати Румунії, Туреччини та України (8 титулів з «Шахтарем»).

Сьогодні, 29 липня, день народження святкує новий головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу. Луческу виповнилося 75 років, повідомляє Укрінформ.

Мірча Луческу народився 29 липня 1945 року в Бухаресті. Під час ігрової кар'єри виступав за «Динамо» (Бухарест) (шестиразовий чемпіон Румунії), «Спортул» і «Корвінул», а також захищав кольори збірної Румунії. Грав на ЧС-70 в Мексиці.

Тренерську кар'єру Мірча Луческу почав у 1979 році. Працював з кількома румунськими клубами і збірною Румунії (вивів її на Євро-84), тренував в Італії («Піза», «Брешіа», «Інтер»), Туреччині («Галатасарай», «Бешикташ»).

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З 2004 по 2016 роки Луческу очолював донецький «Шахтар», вигравши серед іншого Кубок УЄФА-2009. Потім тренер працював в «Зеніті» і збірній Туреччини.

Минулого тижня Мірча Луческу очолив київське «Динамо». Згодом в ЗМІ з'явилася інформація про передчасну відставку Луческу, яку пізніше спростував президент клубу Ігор Суркіс.

Луческу сформував свій тренерський штаб в Києві, куди увійдуть, зокрема, Огнен Вукоєвич і Олег Гусєв.

Фото: Укрінформ