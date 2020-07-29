Сьогодні визначиться п'ятий представник України у футбольних єврокубках

Фінальний матч плей-офф чемпіонату України з футболу серед команд Прем’єр-ліги (УПЛ) у середу, 29 липня, назве володаря путівки до Ліги Європи УЄФА сезону-2020/21.

У фіналі плей-офф УПЛ о 19.30 на столичному НСК "Олімпійський" зійдуться ковалівський "Колос" і "Маріуполь", повідомляє Укрінформ. Переможець поєдинку отримає перепустку до другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи, жеребкування якого відбудеться 31 серпня, а матч - 17 вересня. Нагадаємо, четверта команда УПЛ чернігівська "Десна" розпочне виступ у Лізі Європи з третього кваліфікаційного етапу, а бронзовий призер луганська "Зоря" напряму потрапила до основної сітки турніру. Читайте також: Родрігес хоче виступити з "Динамо" у Лізі чемпіонів - агент футболіста Переможець національної першості донецький "Шахтар" одразу виступить на груповій стадії Ліги чемпіонів УЄФА, а срібний призер київське "Динамо" розпочне єврокубковий сезон з третього кваліфікаційного етапу Ліги чемпіонів. Фото: ФК "Колос".