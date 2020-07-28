У футбольному клубі "Зоря" виступатимуть Назарина та Жуніньйо

Бронзовий призер чемпіонату України з футболу клуб "Зоря" (Луганськ) підписав контракт з 23-річним хавбеком Єгором Назариною.

Угода розрахована на три роки, повідомляє офіційний сайт ФК "Зоря".

Раніше гравець належав бельгійському "Антверпену", сезон-2019/2020 провів в оренді у львівських "Карпатах" (15 ігор, 5 голів).

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Контракт з лівим захисником Жуніньйо розрахований на два роки. Раніше футболіст виступав за македонський "Вардар", за який відіграв 21 матч, забив п'ять м'ячів і зробив 6 гольових передач.

Фінансовий бік трансферів не розголошується.

Фото: zarya-lugansk.com.