Луческу визначився з помічниками у тренерському штабі київського "Динамо" - ЗМІ

Новоспечений головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) румунський фахівець Мірча Луческу визначився з двома помічниками в тренерському штабі "біло-синіх".

Про це повідомляє портал Gianlucadimarzio.com.

За інформацією джерела, в тренерський штаб Луческу в "Динамо" увійде італієць Дієго Лонго, який працював у бухарестському "Рапіді", а також у збірній Румунії. Крім того, Луческу допомагатиме Еміль Карас, який раніше працював з Даном Петреску в національній команді Румунії. Попереднім клубом Еміля Караса був "Аль Арабі" з Катару.

Читайте також: Суркіс оприлюднив листування з Луческу

Нагадаємо, сьогодні Луческу прибув до Києва і має приступити до роботи в столичному "Динамо".

Фото: gianlucadimarzio.com.