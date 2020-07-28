Листопадовий турнір WTA Premier у Токіо скасували через коронавірус

Тенісний турнір WTA Premier Toray Pan Pacific Open у Токіо, старт якого був запланований у столині Японії на 2 листопада, скасували через пандемію коронавірусу.

Організатори розглядали можливість проведення матчів з обмеженою кількістю глядачів або за порожніх трибун, але вирішили скасувати змагання через побоювання з приводу другої хвилі пандемії, повідомляє Kyodo News.

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Таким чином, 2020 року в Японії не пройде жодного турніру ATP і WTA. Раніше були скасовані чоловічі змагання у Токіо та жіночі - у Хіросімі.

Фото: tennisua.org.