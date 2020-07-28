Юрген Клопп – кращий тренер сезону в Англії

Німець став кращим за версією тренерів і отримав приз імені сера Алекса Фергюсона.

Головний тренер «Ліверпуля» Юрген Клопп став найкращим тренером АПЛ за підсумками сезону, повідомляє Асоціація тренерів Англії (LMA) на своїй сторінці в Twitter.

53-річний фахівець став найкращим тренером англійської прем'єр-ліги-2019/20 за версією Асоціації тренерів Англії і отримав приз імені сера Алекса Фергюсона.

«Юрген, приголомшливо. З тих пір, як «Ліверпуль» вигравав чемпіонат Англії, пройшло 30 років. Ти дійсно заслужив це. Рівень продуктивності «Ліверпуля» був фантастичним. Твоя особистість пройшла через весь клуб. Думаю, це був чудовий виступ. Прощаю тебе за те, що ти розбудив мене о пів на четверту ранку, щоб сказати, що виграв чемпіонат. Ти заслужив це, відмінно спрацьовано», - наводить текст звернення Фергюсона до Клопп Sky Sports.

«Ліверпуль» під керівництвом Клоппа виграв АПЛ, набравши 99 очок. У «Манчестер Сіті», який посів друге місце, 81 бал. Німецький фахівець привів «Ліверпуль» до першого чемпіонського титулу Англії за останні 30 років.