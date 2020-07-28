Іванчук обіграв росіянина Крамника на супертурнірі "Легенди шахів"

На міжнародному онлайн-турнірі "Легенди шахів" завершився сьомий тур.

Український гросмейстер Василь Іванчук здобув перемогу над росіянином Володимиром Крамником - 3:1, повідомляє Укрінформ.

Результати інших матчів: Віші Ананд (Індія) - Борис Гельфанд (Ізраїль) - 2,5:0,5; Дін Ліжень (Китай) - Аніш Гірі (Голландія) - 0,5:2,5; Петро Свідлер (Росія) - Магнус Карлсен (Норвегія) - 1,5:2,5; Ян Непомнящий (Росія) - Петер Леко (Угорщина) - 3:2 (Армагеддон).

Турнірне становище: Карлсен - 20 очок, Непомнящий - 18, Гирі - 14, Крамник - 12, Свідлер - 11, Іванчук - 9, Гельфанд - 7, Ананд - 6, Леко - 5, Дін Ліжень - 3.

У восьмому турі, 28 липня, зустрінуться: Гірі - Іванчук, Непомнящий - Карлсен, Крамник - Свідлер, Леко - Гельфанд, Ананд - Дін Ліжень.

Турнір "Легенди шахів" почався з попереднього раунду, де протягом 9 днів грають 10 шахістів. Кожен матч складається з 4-х партій з контролем 15 хвилин + 10 секунд. Якщо нічия 2:2, то грається Армагеддон, де у білих 5 хвилин проти 4-х хвилин у чорних, але нічия означає, що чорні виграють матч. За перемогу без Армагеддона нараховується 3 очки, якщо ж матч закінчиться в Армагеддоні, то переможець отримає 2 очки, а той, хто програв - 1.

Потім четвірка кращих розіграє титул за нокаут-системою, півфінали і фінал (5 серпня) гратимуть до 2-х перемог, кожен матч складається з чотирьох партій з контролем 15+10. Єдина відмінність від матчів на попередньому етапі полягає в тому, що якщо матч закінчиться з рахунком 2:2, то перед Армагеддоном будуть дві бліц-партії з контролем 5+3.

Призовий фонд складає $150 тисяч, переможець отримає $45 тисяч і місце в Гранд Фіналі Magnus Carlsen Chess Tour з бюджетом в $1 млн.