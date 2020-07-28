Луческу запевнив Суркіса, що готовий тренувати "Динамо" - ЗМІ

Новий головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) Мірча Луческу залишається наставником команди, незважаючи на неоднозначні заяви румунських ЗМІ про його відставку.

Про це повідомляє Meta-ratings.

За інформацією джерела, Луческу зв'язався з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом і запевнив його в своїх намірах працювати на посаді головного тренера "Динамо".

Читайте також: Суркіс спростував відставку Луческу

Сьогодні, 28 липня, румунський фахівець прибуде до Києва на чартерному літаку, щоб поставити крапку в цій "детективній" історії.

Фото: ФК "Динамо" (Київ).