Луческу запевнив Суркіса, що готовий тренувати "Динамо" - ЗМІ
Укрінформ
Новий головний тренер футбольного клубу "Динамо" (Київ) Мірча Луческу залишається наставником команди, незважаючи на неоднозначні заяви румунських ЗМІ про його відставку.
Про це повідомляє Meta-ratings.
За інформацією джерела, Луческу зв'язався з президентом "Динамо" Ігорем Суркісом і запевнив його в своїх намірах працювати на посаді головного тренера "Динамо".
Сьогодні, 28 липня, румунський фахівець прибуде до Києва на чартерному літаку, щоб поставити крапку в цій "детективній" історії.
Фото: ФК "Динамо" (Київ).