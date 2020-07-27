Скрипник може очолити «Дніпро-1» - ЗМІ

Раніше головного тренера «Зорі» «відправляли» в «Динамо».

Головний тренер «Зорі» Віктор Скрипник може очолити «Дніпро-1», повідомляє Tribuna.com.

Сторони обговорили можливу співпрацю і близькі до укладення контракту. Ймовірно, саме про цю пропозицію Скрипнику говорив в своїй програмі Ігор Циганик.

Також, за його інформацією, в «Дніпрі-1» незадоволені виступами команди під керівництвом Дмитра Михайленка.

Нагадаємо, «Зоря» закінчила сезон на третьому місці і вийшла в груповий етап Ліги Європи. «Дніпро-1» став сьомим і не потрапив в єврокубки.